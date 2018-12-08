После своего пятого отстранения Додон предложил потерпеть ...

Занимающий должность президента Игорь Додон отреагировал в Фэйсбуке на свое унизительное, уже пятое, «пятиминутное» отстранение.

По заверению Додона, «народ его подерживает», а любое противостояние его унизительным отстранениям можно ожидать лишь после парламентских выборов 24 февраля.

Додон объяснил, что решение временно отстранить его от власти продиктовано необходимостью утвердить ряд законов.

«Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда», – написал Додон.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник было принято решение об очередном уже ставшим привычным для Додона отстранении от должности на несколько минут, пока и.о. президента, спикер парламента Андриан Канду подпишет законы, которые Додон отказывался промульгировать.

Речь идет о новом Кодексе о телерадиовещании, законе о продаже территории бывшего Республиканского стадиона посольству США, переименовании праздника 9 мая в День Европы, а также закона, создающего Генеральный инспекторат карабинеров.

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые, Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерых министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.

Затем, это же повторилось и 24 сентября 2018 года, когда надо было привести к присяге очередных министров в кабинете Павла Филипа.