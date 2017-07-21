В странах Евросоюза отмечается рост антисемитских настроений ...

Большая часть еврейского населения в Европе полагает, что за последние пять лет антисемитизм в Европейском Союзе заметно усилился.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам человека.

Согласно данным соцопроса, рост антисемитских настроений отмечают 63 процента респондентов в 12 странах ЕС. 45 процентов опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой.

40 процентов участников опроса опасаются в ближайшие месяцы стать жертвой нападения из-за их принадлежности к иудаизму. В то же время, согласно данным исследования, эти опасения за последний год оправдались лишь у двух процентов респондентов. Опрос показал, что рост антисемитизма особенно заметен в интернете и в социальных сетях.

В Германии 87 процентов опрошенных евреев заявили, что антисемитизм в интернете является очень серьезной проблемой. В 2012 году такого мнения придерживались 64 процента респондентов. 41 процент опрошенных в ФРГ заявили, что за минувший год они как минимум однажды стали жертвой антисемитской выходки. Средний показатель по 12 странам ЕС - 28 процентов.

Три четверти евреев в Германии "иногда, часто или всегда" отказываются от ношения на людях еврейской символики, такой как кипа, 46 процентов опрошенных предпочитают не посещать некоторые районы. Комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова, представляя результаты опроса в Брюсселе, подчеркнула, что "еврейская община должна чувствовать себя дома и в безопасности в Европе, будь то по дороге в синагогу или в интернете".