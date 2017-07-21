Путин согласился перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток ...

Президент России Владимир Путин согласился с предложением о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Как сообщает РБК, Путин поддержал соответствующую инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко после того, как в губернатором Хабаровского края стал представитель ЛДПР Владимира Жириновского.

Агентство опубликовало и копию документа с резолюцией Путина.

Местные власти объяснили необходимость переноса тем, что «это будет справедливо и правильно, поскольку Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств».

Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который представляет ЛДПР. Он утверждал, что Хабаровск является столицей «не только по названию, но и по определению» - в частности, по мнению главы региона, в области здравоохранения, культуры и образования. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал «развивать науку, у нас есть очень большие планы и программы по развитию спорта».

Представитель ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края 28 сентября — после того как победил во втором туре региональных выборов. Он набрал более 69% голосов, возглавлявший регион и баллотировавшийся от «Единой России» Вячеслав Шпорт — более 27%.

16 декабря в Приморье пройдут повторные выборы губернатора, в которых примет участие врио главы региона Олег Кожемяко​. Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе 9 и 16 сентября. Результаты голосования были аннулированы; комиссия решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.