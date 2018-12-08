Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке ...

Новый министр финансов Ион Кику принес присягу накануне очередного отстранения Додона от должности президента.

Как заявил Додон в присутствии премьер-министра Павла Филипа, «в правительственной команде появился настоящий профессионал и один из лучших специалистов в бюджетно-налоговой области», отметив, что подписал свой указ «без больших сомнений».

«Хочу заверить вас в поддержке администрации президента на время вашего мандата», – сказал Додон, обращаясь к одному из ключевых министров в правительстве Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Ион Кику стал министром финансов после того, как его предшественник Октавиан Армашу был назначен президентом Национального банка Молдовы.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник было принято решение об очередном, пятом по счету, отстранении пророссийского президента Игоря Додона от власти на время подписания нескольких законов исполняющим должность президента Андрианом Канду.