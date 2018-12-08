МЕНЮ
Twitter
﻿ 75
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:01  

Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке

16:28  

Путин согласился перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

16:15  

В странах Евросоюза отмечается рост антисемитских настроений

13:04  

После своего пятого отстранения Додон предложил потерпеть

12:20  

Прокремлевский президент Додон в пятый раз отстранен от должности (TOP)

11:24  

В России впервые главой военной разведки стал моряк
все новости

Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке

Опубликовано : 10 декабрь 2018 г. 17:01 | Просмотров: 366 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон утвердил нового министра финансов в контролируемом олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком правительстве.

Новый министр финансов Ион Кику принес присягу накануне очередного отстранения Додона от должности президента.

Как заявил Додон в присутствии премьер-министра Павла Филипа, «в правительственной команде появился настоящий профессионал и один из лучших специалистов в бюджетно-налоговой области», отметив, что подписал свой указ «без больших сомнений».

«Хочу заверить вас в поддержке администрации президента на время вашего мандата», – сказал Додон, обращаясь к одному из ключевых министров в правительстве Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Ион Кику стал министром финансов после того, как его предшественник Октавиан Армашу был назначен президентом Национального банка Молдовы.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник было принято решение об очередном, пятом по счету, отстранении пророссийского президента Игоря Додона от власти на время подписания нескольких законов исполняющим должность президента Андрианом Канду.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке

Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке ...

Просмотров: 363
После своего пятого отстранения Додон предложил потерпеть

После своего пятого отстранения Додон предложил потерпеть ...

Просмотров: 597
Прокремлевский президент Додон в пятый раз отстранен от должности

Прокремлевский президент Додон в пятый раз отстранен от должности ...

Просмотров: 587
Премьер-министр признал заслуженным подкуп избирателей со стороны правящей партии Плахотнюка

Премьер-министр признал заслуженным подкуп избирателей со стороны правящей партии Плахотнюка ...

Просмотров: 3385
Плахотнюк готов убивать для сохранения своей власти - Нэстасе

Плахотнюк готов убивать для сохранения своей власти - Нэстасе ...

Просмотров: 3965
Филип не видит «ничего плохого» в создании подкупленного парламентского большинства

Филип не видит «ничего плохого» в создании подкупленного парламентского большинства ...

Просмотров: 2887
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7609
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30224
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30261
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9202
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Просмотров: 92576
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63499
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 45457
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19396
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 18753
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17450
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Просмотров: 16051
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15146
ВЛАСТЬ
Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке

Додон заверил одного из ключевых министров в правительстве Демпартии в своей полной поддержке

13:04  После своего пятого отстранения Додон предложил потерпеть
08:23  Премьер-министр признал заслуженным подкуп избирателей со стороны правящей партии Плахотнюка
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка
27.11.2018  Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (51)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker