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Во Франции введено чрезвычайное экономическое положение

Опубликовано : 10 декабрь 2018 г. 22:59 | Просмотров: 321 | Категория: Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон ввел чрезвычайное экономическое положение и согласился выполнить ряд требований «желтых жилетов».

В понедельник, впервые выступив после начала протестов с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя «часть ответственности» за нынешний кризис. «Мы хотим, чтобы Франция была страной, в которой можно своим трудом зарабатывать на достойную жизнь», - объявил Макрон.

Макрон сказал, что считает гнев участников протестов «желтых жилетов» во многом оправданным. Он признал, что частично несет ответственность за то, что положение многих людей ухудшалось и что их никто не слышал. При этом он осудил насилие и нападения на полицейских. 

Он пообещал с января 2019 года повысить на 100 евро минимальный размер ежемесячной заработной платы.

Кроме того, президент Франции предложил правительству отказаться от возвращения налога на сверхбогатство и не облагать налогом сверхурочную работу.

Макрон отметил, что хочет построить Францию, «где можно достойно жить, работая». «Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас», - подчеркнул он. Для этого, по его словам, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, «чтобы граждане могли свободно жить и трудиться».

Обратившись к работодателям, президент Франции попросил выплатить сотрудникам бонусы по итогам года, если они могут себе это позволить, и пообещал не облагать эти премии налогом. Также он пообещал облегчить налоговое бремя для пенсионеров, получающих менее 2 тыс. евро в месяц. Все эти меры он назвал введением «чрезвычайного положения» в экономике и социальной сфере.

Во вторник, правительство должно представить парламенту на утверждение документ, содержащий все инициативы президента Франции, озвученные в ответ на требования протестующих.

Протесты во Франции начались в середине ноября. Сначала их участники, носившие желтые светоотражающие жилеты автомобилистов, протестовали против планов повысить налог на автомобильное топливо. После введения моратория на повышение цен они продолжили протесты против экономической политики правительства, требуя отставки Макрона.

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей.

С 17 ноября, по данным МВД Франции, в стране задержали 4,5 тысячи участников протестов.


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