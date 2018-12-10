В партии Михая Гимпу произошел раскол ...

Раскол произошел в ходе очередного заседания Республиканского совета Либеральной партии, в результате которого, вероятно, партию покинет ее вице-председатель Валерий Мунтяну.

Как сообщил в соцсетях почетный председатель ЛП Михай Гимпу, «опять возникла ситуация, когда один член партии не хочет подчиняться решению Республиканского совета».

Гимпу отметил, что на заседании принималось решение об участии ЛП в парламентских выборах и «координации» с партиями PAS и Платформой DA выдвиженцев по одномандатным округам. «Против этого решения было лишь тир голоса, да и те, думаю, принадлежали бывшим подчиненным В.Мунтяну в период его деятельности Министерстве экологии», - написал Гимпу.

В этой связи он уточнил, что принятое решение означает самостоятельное участие ЛП в выборах, а а не по спискам блока ACUM (DA + PAS, - Ред.).

В то же время, Валерий Мунтяну уже объявил о проведении во вторник пресс-конференции на тему «Об отказе Либеральной партии участвовать в выборах рядом с Блоком ACUM и его политических решениях на будущее».

Последний съезд Либеральной партии прошел 1 декабря, на котором ее бессменный лидер Михай Гимпу передал руководство партией своему племяннику Дорину Киртоакэ. Сам же Михай Гимпу был утвержден почетным председателем партии.