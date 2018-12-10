Глава Росгвардии требует миллион от Навального ...

Глава Росгвардии Виктор Золотов, ранее вызывавший российского оппозиционера Алексея Навального на дуэль, подал иск о защите чести и достоинства, оценив причиненный ему Навальным ущерб в 1 миллион рублей.

Как сообщает Би-би-си, Золотов требует от суда заставить Навального опровергнуть сведения из расследования о поставках Росгвардии продуктов. Накануне стало известно, что проверку этих поставок проводит прокуратура.

В своем иске Золотов требует признать порочащими и несоответствующими действительности сведения, распространенные Навальным. В случае выгодного Золотову судебного решения, Навальный должен будет отдать деньги на нужды одного из детских домов.

"Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия "коррупционноемким". А сегодня глава Росгвардии Золотов подает на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я все это и в суде скажу", - ответил Навальный в "Твиттере".

В августе этого года основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование «Картошечка Росгвардии».

В нем говорилось, что находящийся в Крыму мясокомбинат "Дружба народов", по распоряжению премьера Дмитрия Медведева наделенный правом монопольных поставок для Росгвардии, продает ей капусту, картошку, лук и замороженное мясо по ценам в несколько раз выше рыночных.

11 сентября глава Росгвардии, экс-начальник охраны президента Золотов записал видеообращение, в котором отверг обвинения Навального и заявил, что если политик еще раз позволит "оскорбительный или клеветнический тон" в его адрес, то он "вытрет" о него ноги и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии".

Кроме того, Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "сочную отбивную".

Навальный, с августа отбывавший несколько административных арестов подряд, ответил Золотову только 18 октября. Он заявил, что принимает вызов, и предложил главе Росгвардии встретиться на дебатах в прямом эфире федерального телевидения. Золотов на это ответил, что приглашал оппозиционера "на другое".