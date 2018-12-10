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Вице-председатель Либеральной партии вышел из партии

Опубликовано : 11 декабрь 2018 г. 12:55 | Просмотров: 130 | Категория: Власть

Вице-председатель ЛП Валерий Мунтяну объявил о выходе из Либеральной партии

Свое решение Мунтяну объявил на проведенной во вторник пресс-конференции, объяснив это внутренними разногласиями по поводу участия в предстоящих выборах в законодательный орган Молдовы.

Мунтяну пояснил, что, несмотря на заверения руководства партии в том, что либералы будут участвовать в выборах самостоятельно, он предлагал рассмотреть возможность «координации» действий либералов с партиями «Действие и солидарность», а также платформой «Достоинство и правда».

После принятого на заседании Республиканского совета ЛП решения идти на выборы самостоятельно, он принял решение покинуть партию.

Новый лидер ЛП Дорин Киртаокэ отметил в социальной сети, что Мунтяну «совершил глупость», а также, что либералы не принимали никакого решения по поводу присоединения к блоку ACUM по одномандатным округам.


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