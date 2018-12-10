Вице-председатель Либеральной партии вышел из партии ...

Свое решение Мунтяну объявил на проведенной во вторник пресс-конференции, объяснив это внутренними разногласиями по поводу участия в предстоящих выборах в законодательный орган Молдовы.

Мунтяну пояснил, что, несмотря на заверения руководства партии в том, что либералы будут участвовать в выборах самостоятельно, он предлагал рассмотреть возможность «координации» действий либералов с партиями «Действие и солидарность», а также платформой «Достоинство и правда».

После принятого на заседании Республиканского совета ЛП решения идти на выборы самостоятельно, он принял решение покинуть партию.

Новый лидер ЛП Дорин Киртаокэ отметил в социальной сети, что Мунтяну «совершил глупость», а также, что либералы не принимали никакого решения по поводу присоединения к блоку ACUM по одномандатным округам.