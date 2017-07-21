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Один из самых одиозных бывших генпрокуроров назначен судьей Конституционного суда

Опубликовано : 11 декабрь 2018 г. 17:28 | Просмотров: 716 | Категория: Власть

Бывший генеральный прокурор Корнелиу Гурин, поспособствовавший своим бездействием краже миллиарда долларов из валютного резерва, был назначен на должность судьи Конституционного суда.

Гурин стал судьей КС по «квоте» Высшего совета магистратуры. Соответствующее решение ВСМ принял во вторник.

Как и большинство сомнительных решений принимаемых в интересах правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, это решение было принято без предварительного включения вопроса в повестку дня заседания ВСМ.

В ходе заседания Совета, его председатель Виктор Мику сообщил, что 10 декабря со стороны председателя Конституционного суда Михая Поалелунжь поступила просьба о выдвижении кандидатуры на замещение судьи в КС.

Гурин известен, как один из представителей клана Плахотнюка, обеспечивавший беспрепятственное прохождение заказных политических дел через систему прокуратуры в период 2013-2016 гг, когда он занимал должность генерального прокурора.

Он и сам не особо пытался ставить под сомнение свой имидж. Спустя полгода после своей отставки, он стал «королем» на балу, организованном одной из структур, контролируемых олигархом и председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком - фитнес-центром AQUATERRA. В качестве приза он был «удостоен чести» провести ночь в президентском номере принадлежащего Плахотнюку отеля Nobilю

Гурин стал Генеральным прокурором в 2013 году, в результате конкурса, проводимого им же возглавляемой комиссии по отбору претендентов.

Согласно публичным заявлениям известных в Молдове прокуроров, в том числе прокурора Кишинева Ивана Дьякова, Гурин был самым некомпетентным руководителем Генеральной прокуратуры.


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