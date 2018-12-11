Украина стала крупнейшим получателем финансовой помощи Евросоюза ...

Европейский союз выделил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом написал в соцсетях вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа», - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщает издание "Европейская правда", Еврокомиссия одобрила выделение средств 30 ноября.

Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украина с 2014 года, вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским союзом стране, не являющейся его членом.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей страны и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

В прошлом году Украине было отказано в получении третьего транша в сумме 600 млн евро из предыдущей программы макрофинансовой помощи. Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, просмотреть е-декларирования для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.