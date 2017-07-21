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В Международном порту Джурджулешты произошла авария

Опубликовано : 11 декабрь 2018 г. 18:07 | Просмотров: 359 | Категория: Страна

Во время погрузочных работ в порту на Дунае кран опрокинулся на баржу.

Известно, что находившийся в башне 57-летний крановщик был срочно доставлен в больницу города Кагул, а его состояние оценивается, как тяжелое.

Власти пока не сообщали каких-либо деталей происшествия.


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