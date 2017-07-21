В Международном порту Джурджулешты произошла авария
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Во время погрузочных работ в порту на Дунае кран опрокинулся на баржу.
Известно, что находившийся в башне 57-летний крановщик был срочно доставлен в больницу города Кагул, а его состояние оценивается, как тяжелое.
Власти пока не сообщали каких-либо деталей происшествия.
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