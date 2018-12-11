В Страсбурге произошла стрельба на Рождественском рынке
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Во вторник вечером на Рождественском рынке в Страсбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу. Есть пострадавшие.
Очевидцы сообщают, что слышали не менее десятка выстрелов.
По сообщению местной спасательной службы, в результате стрельбы один человек погиб, трое ранены, заявила.
Окончательной официальной информации о происшествии пока нет. В то же время, в Твиттере целый ряд евродепутатов сообщают некоторые подробности.
В частности, сообщается, что центр Страсбурга полностью перекрыт. Также перекрыты все выходы из здания Европарламента.
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