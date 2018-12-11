Додон объявил о визите Путина в Молдову ...

Занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что в Молдове планируются некие «мероприятия» с участием президента России Владимира Путина.

О визите Путина в Молдову Додон сообщил в ходе «Прямой линии» в соцсетях со своими сторонниками.

По словам Додона, не исключено, что визит Путина состоится и раньше.

«Мы сейчас общались в Санкт-Петербурге, он мне говорит: “Игорь Николаевич, когда пригласите в гости?”», – рассказал Додон, считающийся в Молдове ставленником кремлевской администрации.

Других подробностей относительно визита Владимира Путина в Молдову, а также к чему он будет приурочен, Додон не сообщал.