Додон объявил о визите Путина в Молдову
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Занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что в Молдове планируются некие «мероприятия» с участием президента России Владимира Путина.
О визите Путина в Молдову Додон сообщил в ходе «Прямой линии» в соцсетях со своими сторонниками.
По словам Додона, не исключено, что визит Путина состоится и раньше.
«Мы сейчас общались в Санкт-Петербурге, он мне говорит: “Игорь Николаевич, когда пригласите в гости?”», – рассказал Додон, считающийся в Молдове ставленником кремлевской администрации.
Других подробностей относительно визита Владимира Путина в Молдову, а также к чему он будет приурочен, Додон не сообщал.
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