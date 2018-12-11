В Страсбурге были убиты не менее 4 человек
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По последним данным, не менее 4 человек погибли, еще не менее 11 человек были ранены после того, как во вторник неизвестный открыл стрельбу на Рождественском базаре в центре Страсбурга.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
В ходе перестрелки ранения получил, в частности, один из французских военнослужащих, патрулировавших улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Она была объявлена вскоре после парижских терактов 2015 года. С тех пор военные регулярно несут службу на улицах французских городов в целях поддержания правопорядка.
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