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В Страсбурге были убиты не менее 4 человек

Опубликовано : 12 декабрь 2018 г. 00:07 | Просмотров: 223 | Категория: Мир

По последним данным, не менее 4 человек погибли, еще не менее 11 человек были ранены после того, как во вторник неизвестный открыл стрельбу на Рождественском базаре в центре Страсбурга.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

В ходе перестрелки ранения получил, в частности, один из французских военнослужащих, патрулировавших улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Она была объявлена вскоре после парижских терактов 2015 года. С тех пор военные регулярно несут службу на улицах французских городов  в целях поддержания правопорядка. 


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