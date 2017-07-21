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Власти Молдовы продолжают репрессии в отношении «группы Петренко»

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Власти Молдовы продолжают репрессии в отношении «группы Петренко»

Опубликовано : 12 декабрь 2018 г. 07:53 | Просмотров: 446 | Категория: Власть

Политзаключенным «группы Петренко» запрещено покидать страну и участвовать в акциях протеста.

Как сообщает Инфотаг, такое решение вынесла во вторник коллегия Апелляционной палаты, которая оставила в силе решение первой инстанции по этому поводу.

О решении коллегии под председательством судьи Оксаны Робу сообщил в социальных сетях один из членов группы Александр Рошко, отметив, что заседание АП прошло после почти полутора лет бесконечных переносов. В результате, судьи отказали в удовлетворении ходатайства, поданного «группой Петренко» об отмене запрета на выезд из страны и участие в акциях протеста.

Примечательно, что судьи отказали в праве на свободное передвижение членам «группы Петренко» не были столь же категоричны в отношении основного обвиняемого по делу о краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илана Шора, которому разрешается покидать Молдову по первому требованию и по другой идентичности.

Адвокаты гражданских активистов оспаривают их условное осуждение, требуя отмены приговоров. Экс-депутат Григорий Петренко и шестеро его соратников были задержаны 6 сентября 2015 г. во время акции протеста у Генпрокуратуры.

Они почти полгода находились в тюрьме и более двух месяцев под домашним арестом, будучи освобождены под судебный контроль, но с запретом участвовать в акциях протеста и с некоторыми другими ограничениями гражданских прав. 

28 июня 2017 г. столичный суд сектора Рышкань приговорил Петренко и его соратников к условным срокам до 4,5 лет. Позже, в конце августа 2017 г., Григорий Петренко тайно покинул Молдову, получив в приоритетном порядке политическое убежище в Германии. 

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США считают членов «группы Петренко» политическими заключенными.


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