В России оценили ущерб от коррупции ...

Только за девять месяцев текущего года ущерб от установленных коррупционных преступлений составил 46 млрд рублей (около 700 млн долл.).

Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, цитируемый ТАСС.

«Доля преступлений коррупционной направленности в общем количестве преступлений составляет всего 1,7%, но материальный ущерб, а это 46 млрд рублей, - уже 11% ущерба, причиненного всеми видами преступлений по Российской Федерации", - рассказал генпрокурор в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом возмещен ущерб примерно на 30 млрд рублей. «Коррупционерами добровольно возмещено порядка 8,5 млрд рублей, у них изъято имущество более чем на 1,1 млрд, а еще арестованы активы почти на 21 млрд», - сообщил Чайка.

По его словам, среди осужденных за коррупцию 8,5 тыс. человек, 837 сотрудников правоохранительных органов, 63 региональных и муниципальных депутата, 606 должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления (большинство - главы муниципальных образований и местных администраций).