Власти Франции уточняют количество жертв перестрелки в центре Страсбурга ...

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер сообщил, что в результате перестрелки погибли 3 человека и 12 ранено.

Кроме того, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Страсбурге были отменены все манифестации, а власти Франции усилили контроль на границе

МВД Франции сообщает, что властям известно имя 29-летнего преступника, который и ранее имел проблемы с законом.

В розыскной операции задействованы 350 полицейских и жандармов, вертолеты и спецтехника.

Ранее уже сообщалось, что во вторник вечером неизвестный открыл стрельбу на Рождественском базаре в центре Страсбурга.