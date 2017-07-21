Власти Франции уточняют количество жертв перестрелки в центре Страсбурга
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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер сообщил, что в результате перестрелки погибли 3 человека и 12 ранено.
Кроме того, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
В Страсбурге были отменены все манифестации, а власти Франции усилили контроль на границе
МВД Франции сообщает, что властям известно имя 29-летнего преступника, который и ранее имел проблемы с законом.
В розыскной операции задействованы 350 полицейских и жандармов, вертолеты и спецтехника.
Ранее уже сообщалось, что во вторник вечером неизвестный открыл стрельбу на Рождественском базаре в центре Страсбурга.
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