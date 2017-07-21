Премьер-министру Великобритании грозит отставка в партии ...

Противники премьер-министра Терезы Мэй в рядах ее Консервативной партии собрали 48 письменных заявлений, необходимые для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия лидеру партии.

Депутаты Палаты общин от Консервативной партии проголосуют по этому вопросу в среду весером.

Как сообщает Би-би-си, в случае если простое большинство членов фракции выскажется против Мэй, она должна будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра.

Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев - консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру.

Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра Великобритании вскоре после того, как страна проголосовала за выход из состава ЕС в 2016 году столкнулась с резкой внутрипартийной критикой предложенного ей соглашения об условиях выхода из ЕС.