Самолет с вице-премьером Болгарии совершил экстренную посадку ...

В аэропорту Вены совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Bulgaria Air с вице-премьером, министром обороны Болгарии на борту.

Причиной инцидента стало треснувшее стекло в кабине пилотов.

Как сообщает Radio Bulgaria, инцидент произошел во время полета самолета из Софии в Брюссель. В результате незапланированного приземления ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

«Самолет был приземлен профессионально, паники на борту не было», - сообщил вице-премьер Красимир Каракачанов журналистам.

Отмечается, что болгарская авиакомпания уже отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию в Брюссель.