Самолет с вице-премьером Болгарии совершил экстренную посадку
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В аэропорту Вены совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Bulgaria Air с вице-премьером, министром обороны Болгарии на борту.
Причиной инцидента стало треснувшее стекло в кабине пилотов.
Как сообщает Radio Bulgaria, инцидент произошел во время полета самолета из Софии в Брюссель. В результате незапланированного приземления ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.
«Самолет был приземлен профессионально, паники на борту не было», - сообщил вице-премьер Красимир Каракачанов журналистам.
Отмечается, что болгарская авиакомпания уже отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию в Брюссель.
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