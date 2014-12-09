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Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Опубликовано : 12 декабрь 2018 г. 18:12 | Просмотров: 1129 | Категория: Бизнес

Правительство утвердило отставку директора Национальной компании медицинского страхования и утвердило на эту должность приближенную олигарха и лидера правящей Демпартии Тамару Андрушка.

Ее последним местом работы является Счетная палата, где она была заместителем председателя

До этого, Тамара Андрушка была членом и первым вице-президентом Совета КБ Victoriabank S.A., финансовым директором ООО «Prime Management», директором экономического департамента SA «Petrom-Moldova». Все эти структуры входили в состав холдинга олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Бюджет Национальной компании страховй медицины складывается из взносов всех граждан, в обязательном порядке приобретающих напрямую, либо через налоги, полис обязательного медицинского страхования.

Андрушка заняла должность, которую освободил Дмитрий Парфентьев. Официальным мотивом ухода Парфентьева с должности директор НКМС является «участие в другом конкурсе на должность более близкую его профилю».


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