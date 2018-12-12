Правительство назначило судьей Конституционного суда поклонника КГБ ...

Решение об этом было принято в среду на заседании правительства.

Как объявила на заседании кабинета министров генеральный секретарь правительства Лилиана Палий, «Решетников соответствует всем условиям, предусмотренным законом, - у него высшее юридическое образование, необходимые профессиональные качества и трудовой стаж в юриспруденции».

Чиновница не уточнила, каким именно «стажем в юриспруденции» обладает Решетников, не работавший ни одного дня в судебной системе или в юстиции.

В 2012 году, тогда еще 37-летний депутат от Партии коммунистов Решетников, бравируя, опубликовывает свои фотографии в футболке с надписью «КГБ все еще следит за тобой». На другой его фотографии он запечатлел себя в футболке «Communism for our future» (Коммунизм для нашего будущего).

Решетников был одними из 14-ти депутатов-коммунистов, которые 21 декабря 2015 года вышли из фракции Партии коммунистов и примкнули к большинству, контролируемому олигархом Владимиром Плахотнюком. Спустя месяц, они проголосовали за утверждение правительства Павла Филипа, а 10 марта 2017 года они официально объявили о вступлении во фракцию Демпартии. В 2007-2009 годах Решетников возглавлял Службу информации и безопасности, а до этого являлся советником президента по правовым вопросам.

Место, на которое был назначен Решетников, оставалось вакантным с марта 2018 года, когда занимавшая эту должность Виктория Ифтоди стала министром юстиции.