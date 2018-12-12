Премьер-министр Великобритании сохранила свою должность и лидерство в Консервативной партии
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Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.
Как сообщает Би-би-си, за то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117. Голосование было тайным.
Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать голосование о недоверии Мэй как лидеру партии.
«Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь», - заявила Мэй после голосования, добавив, что намерена продолжать работу.
Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру, которая также представляет Консервативную партию.
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