Премьер-министр Великобритании сохранила свою должность и лидерство в Консервативной партии ...

Как сообщает Би-би-си, за то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117. Голосование было тайным.

Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать голосование о недоверии Мэй как лидеру партии.

«Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь», - заявила Мэй после голосования, добавив, что намерена продолжать работу.

Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру, которая также представляет Консервативную партию.