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Виновный в краже миллиарда станет членом Счетной палаты

Опубликовано : 13 декабрь 2018 г. 09:40 | Просмотров: 1705 | Категория: Власть

Бывший глава Центра по борьбе с коррупцией, допустивший кражу миллиарда долларов из валютного резерва Нацбанка, стал победителем конкурса на замещение должности члена Счетной палаты.

Об этом сообщило издание Ziarul de Gardă, со ссылкой на председателя Счетной палаты Вячеслава Унтилэ. Глава ведомства уточнил Кетрару набрал 97 баллов, на 7 баллов больше, чем его оппонент Виорел Роман который является сотрудником аппарата Счетной палаты.

«Решение заседания комиссии является в пользу Виорела Кетрару с 97 баллами. Мы представим результаты Парламенту и, наверное, в пятницу Парламент одобрит», – заявил Унтилэ.

Виорел Кетрару займет место Тамары Андрушка, которая также внезапно была назначена генеральным директором Национальной компании медицинского страхования.

Ране сообщалось, что после отставки бывший директор Национального центра по борьбе с коррупцией вышел на пенсию в званию генерала и получил лицензию, воспользовавшись нормой закона, позволившей ему получить лицензию без прохождения специализированной стажировки.

Кетрару известен своим громким заявлением, что он и возглавляемый им Центр по борьбе с коррупцией знали о том, кто, как и куда выводил украденный из валютного резерва страны миллиарда долларов. Об этом чиновник завил в мае 2015 года, отчитываясь в парламенте о действиях  НЦБК в период «кражи века». До конца своего мандата  в октябре 2017 года, Кетрару так и не смог ответить, что стало причиной его преступного бездействия по этому делу.

В декабре 2016 года, Виорел Кетрару обвинил адвокатов, НПО, масс-медиа, которые «будучи финансово стимулированными уголовными элементами из-за рубежа, в препятствовании деятельности руководимого им Центра.

«Они сделали все возможное, чтобы обескуражить усилия государства по раскрытию тяжких коррупционных преступлений и по привлечению виновных к ответственности. Они бросили на рынок колоссальные ресурсы с целью скомпрометировать ряд следственных мероприятий», - заявлял 12 декабря 2016 года на организованной при поддержке UNDP и правительства Норвегии Конференции по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару, оправдывая бездеятельнсоть возглавляемого им НЦБК.

Известно, что Виорел Кетрару был подконтролен принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартией. Кетрару возглавлял антикоррупционное ведомство с 4 ноября 2009 года, когда оно называлось Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. С 25 октября 2012 года, Кетрару возглавил эту же структуру, переименованную в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Срок его мандата истек 25 октября 2017 года.

Примечательно, что период, когда Кетрару возглавлял антикоррупционное ведомство, ознаменован всплеском коррупции в Молдове, привлечения этой структуры для расправы с неугодными, а также бездеятельности в отношении высокопоставленных чиновников, прямо или косвенно уличенных в коррупции.


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