Большинство россиян считает Путина ответственным за проблемы в стране ...

Более половины россиян (55%) считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни.

Об этом сообщает издание meduza, основываясь на данных соцопроса «Левада-центра».

В ходе опроса респондентам предлагали выбрать несколько вариантов ответа. 37% назвали ответственным за проблемы в стране правительство и министров, 21% — премьер-министра Дмитрия Медведева, 13% — губернаторов и местные власти, 5% — бизнес.

55% опрошенных уверены, что Путин также ответственен за экономические успехи России и рост благосостояния населения. 13% считают, что это заслуга правительства, 4% — Медведева.

В ходе опроса «Левада-центр» также выяснил, что 59% респондентов считают маловероятными протесты против падения уровня жизни или в защиту своих прав. Каждый третий (37%) уверен, что это «вполне возможно». 30% сказали, что готовы участвовать в протестных акциях, 66% — что нет. 80% сообщили, что в последние два-три месяца не замечали в своих населенных пунктах протестных выступлений.

«Левада-центр» провел опрос 22-28 ноября среди 1,6 тысячи совершеннолетних жителей городов и сел в 52 регионах страны.