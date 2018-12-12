Страсбургский стрелок был застрелен в ходе полицейской операции ...

Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении на посетителей Рождественского рынка в Страсбурге, убит в четверг вечером недалеко от границы с Германией.

Об этом заявил глава французского МВД.

Как сообщают французские СМИ, Шекатт был застрелен в ходе полицейской операции, начавшейся примерно в девять вечера по местному времени.

Это произошло примерно в двух километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил во вторник.

Как сообщает France Info, его обнаружили на складе в районе Мено, соседствующим с Нейдорфом, где его видели в последний раз. В четверг днем полиция провела масштабный рейд в Нейдорфе, однако поиски беглеца закончились неудачей.

Ранее полиция Франции объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13.

Ранее Шекатт отбывал тюремные сроки в Германии и во Франции.

Нападение произошло во вторник около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре Страсбурга.

Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси.