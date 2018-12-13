Евросоюз намерен принудить молдавские власти провести честные и справедливые выборы ...

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан пообещал представителям молдавской оппозиции, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы обязать кишиневские власти соблюсти международные стандарты по проведению свободных и честных выборов.

Как сообщила лидер партии PAS Майя Санду, это обещание дал еврокомиссар Йоханес Хан на проведенной Страсбурге встрече с лидерами блока ACUM Андреем Нэстасе и Майей Санду.

«Нас заверили, что ЕС будет внимательно наблюдать за избирательным процессом в Молдове и сделает все, что от него зависит для того, чтобы принудить власти соблюсти международные стандарты по проведению свободных и честных выборов», написала Майя Санду в соцсетях, добавив, что они также обсудили вопрос «коррупции, которая является серьезным препятствием для демократии и процветания в нашей стране».

Парламентские выборы, которые пройдут по смешанной избирательной системе Додона-Плахотнюка, намечены на 24 февраля 2019 года.