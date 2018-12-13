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Евросоюз намерен принудить молдавские власти провести честные и справедливые выборы

Опубликовано : 14 декабрь 2018 г. 08:22 | Просмотров: 430 | Категория: Власть

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан пообещал представителям молдавской оппозиции, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы обязать кишиневские власти соблюсти международные стандарты по проведению свободных и честных выборов.

Как сообщила лидер партии PAS Майя Санду, это обещание дал еврокомиссар Йоханес Хан на проведенной  Страсбурге встрече с лидерами блока ACUM Андреем Нэстасе и Майей Санду.

«Нас заверили, что ЕС будет внимательно наблюдать за избирательным процессом в Молдове и  сделает все, что от него зависит для того, чтобы принудить власти соблюсти международные стандарты по проведению свободных и честных выборов», написала Майя Санду в соцсетях, добавив, что они также обсудили вопрос «коррупции, которая является серьезным препятствием для демократии и процветания в нашей стране».

Парламентские выборы, которые пройдут по смешанной избирательной системе Додона-Плахотнюка, намечены на 24 февраля 2019 года.

 


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