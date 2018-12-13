Додону пригрозили штрафом ...

Участие занимающего должность президента Игоря Додона в выборах по спискам принадлежащей ему Партии социалистов может обернуться штрафом для партии.

Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в эфире общественного телеканала Moldova 1.

Канду уверен, что Додон не имеет права участвовать по спискам ПСРМ на предстоящих парламентских выборах, поскольку Конституция четко оговаривает, что президент должен быть равноудаленным.

«Став президентом, Игорь Додон отказался от всего, что подразумевается под понятием "член партии". Иными словами, он не имеет права состоять в партии. Президент должен быть нейтральным», — отметил Канду.

Ранее Додон настаивал, что имеет право участвовать в выборах, возглавив партийный список Партии социалистов. Тремя днями ранее, общаясь со своими сторонниками, он даже открыто призывал голосовать «за звездочку» (партийный символ ПСРМ - Ред.), что запрещено законом. Несмотря на это, власти в очередной раз «не обратили внимания» на нарушение закона со стороны Додона.