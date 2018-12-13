Кума олигарха Плахотнюка стала судьей Конституционного суда
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Родственница олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, Раиса Апольски, стала судьей КС по «квоте» парламента.
Назначение Раисы Апольски имело место в пятницу, на последнем заседании парламента этого созыва.
Апольски является кумой олигарха Владимира Плахотнюка и до сих пор возглавляла парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету. В Демпартии она является членом Национального политического совета ДПМ.
Ранее, 11 и 13 декабря, судьями КС были назначены один из самых одиозных бывших генпрокуроров Корнелий Гурин и депутат-перебежчик Артур Решетников.
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