Кума олигарха Плахотнюка стала судьей Конституционного суда ...

Родственница олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, Раиса Апольски, стала судьей КС по «квоте» парламента.

Назначение Раисы Апольски имело место в пятницу, на последнем заседании парламента этого созыва.

Апольски является кумой олигарха Владимира Плахотнюка и до сих пор возглавляла парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету. В Демпартии она является членом Национального политического совета ДПМ.

Ранее, 11 и 13 декабря, судьями КС были назначены один из самых одиозных бывших генпрокуроров Корнелий Гурин и депутат-перебежчик Артур Решетников.