ПКРМ напомнила загадочные детали похищения Решетникова ...

ПКРМ опубликовала на своем официальном сайте прошлогоднюю статью под названием «Амнезия перебежчика Артура Решетникова».

В предисловии к статье ПКРМ называет одного из своих бывших руководителей и фаворита Владимира Воронина «сомнительной личностью».

Кроме того, в статье ставится под сомнение сам факт похищения Решетникова, а все случившееся с ним расценивается, как «банальная бизнес-разборка». ПКРМ не раскрывает деталей, ограничившись кратким: «Взял на себя коммерческие обязательства, получил под выполнение деньги, не выполнил, предъявили счет. И все. И никакой политики, никакого героизма в стиле фильмов о героях-подпольщиках, никакой, так сказать, гайдаровщины».

Все же, некоторые детали теперь уже сомнительного похищения в статье приводятся. Одной из таких деталей является отсутствие каких-либо следов на теле от уколов, которыми по словам Решетникова ему вводили психотропные вещества. Кроме того, как сообщает ПКРМ, в момент расследования таинственно исчезли пробирки с дополнительным забором крови для проведения независимой экспертизы.

Ниже, приводится полный текст статьи, опубликованной на официальном сайте Партии коммунистов:

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ!

"В канун очередной годовщины погромов 7 апреля 2009 года депутат-перебежчик Артур Решетников принялся предаваться воспоминаниям о событиях, произошедших в тот трагический день. Из той агрессивной писанины, которой бывший директор Службы информации и безопасности выпачкал виртуальные страницы социальных сетей, читатель должен был сделать вывод: в отличие от других, Решетников помнит все. А помнит он все, поскольку память у него хорошая, не то, что у других.

А вот тут новоиспеченный «демократ» сильно заблуждается. Есть в его биографии вещи, которые он показательно «забыл». Зато другие помнят.

С чем же связана столь избирательная «забывчивость Решетникова»? Что он так стыдливо прячет от людей? По какой причине прикидывается дурачком: «Тут помню, тут не помню»? Ответ может быть только один: ему есть что скрывать.

Обратимся к странному эпизоду из биографии экс-главы СИБа. В ноябре 2010 года, в самый разгар избирательной кампании Артур Решетников был... похищен. Правда, довольно быстро отыскался. Буквально в тот же день. Картинка рыдающего «силовика» на больничной койке облетела все телеканалы. Версия, которую озвучил сам Решетников, была, разумеется, политической. Дескать, злокозненные похитители требовали от него компромат на председателя ПКРМ Владимира Воронина. Однако Решетников стоически выдержал все пытки и издевательства, которым был подвергнут, и геройски отказался клеветать на уважаемого руководителя. Так повествовал об этом казусе сам «пострадавший».

Между тем уже тогда эта «героическая» версия вызывала некоторые сомнения из-за многочисленных нестыковок, которыми совершенно очевидным образом грешила. Но тогда все были на эмоциях, шла избирательная кампания, обращать внимание на эти, казалось бы, мелочи, было недосуг, политическая версия похищения возобладала, в том числе и в рядах ПКРМ. Однако с течением времени стало ясно: именно в этих «нестыковках» и кроется весьма неприятная для Решетникова правда.

Итак. В этом странном деле изначально существовали две сепаратные информационные линии. Первая – «журналистская», вторая «следственная». Первую версию развивал сам Артур, который, несмотря на побои, пытки, имитацию убийства и воздействие психотропных веществ, раздавал бойкие интервью. Словосочетание «в тяжелом состоянии доставлен в Больницу скорой помощи» проходило во всех статьях наряду с подробностями о том, как похитители кололи Решетникова неведомыми психотропными веществами, симулировали расстрел, прикладывая пистолет к затылку, били, в том числе по голове – и все это для того, чтобы получить компромат на Воронина.

Врачи скорой помощи констатировали у Решетникова «скрытую черепно-мозговую травму» и «контузию мышц головы». По всей видимости, травма была очень скрытая, раз Артур Решетников был выписан из больницы настолько быстро. Впрочем, по мере развития сюжета «контузия мышц головы» превратилась в «сотрясение мозга», что никак не повлияло на стремительную скорость выздоровления экс-главы СИБа. Детальный осмотр других частей тела Артура Решетникова не выявил ни одной травмы. Что некоторым образом противоречит версии о побоях, а также о том, что «неизвестные в масках», привезя Решетникова к дому, вышвырнули его из машины. Когда человека вышвыривают из машины, на теле должна остаться хоть ссадина, хоть синяк: Артур Решетников все-таки не железный Феликс.

Конечно, можно списать физическую неуязвимость Решетникова на воздействие психотропных веществ, которыми его накачали. Но – вот что удивительно: обнаруженный полицией таксист, который подвозил его домой (а как же люди в масках???) показал, что потерпевший не производил впечатления неадекватного человека, находящегося под действием психотропных веществ. Тот факт, что мило проболтав с ним всю дорогу, Артур Решетников оставил таксисту на чай 50 леев, можно отнести не к пагубным последствиям психотропного отравления, а банальной щедрости, связанной с избытком наличных денег. При этом, по словам таксиста, клиент сидел в костюме, который не напоминал одежду человека, вырвавшегося из «лап похитителей».

В связи с этим возникает еще один вопрос: каким загадочным образом Решетников видел в центре города, на улице Вероники Микле людей в масках, которых там не видел больше никто. Согласитесь, далеко не в каждый день по центру города разгуливают люди в масках. Как не каждый день люди в масках в центре города заталкивают насильно в автомобиль известного в стране человека. Но и этого не заметил ровным счетом никто. И, если бы Артур Решетников, увидел их после укола, тогда это можно было бы легко объяснить: мало ли какие галлюцинации вызывает вещество. Но он их видел до того, как, по его словам, был накачан психотропными веществами. И это серьезная загадка. Неудивительно, что Решетников категорически отказался продемонстрировать следствию след от соответствующего укола.

С этим психотропным веществом тоже не все понятно. По словам Решетникова, в БСМП ему был сделан анализ крови, подтвердивший применение против потерпевшего психотропных веществ, однако дополнительный забор крови, который был сделан у Решетникова для проведения независимой экспертизы, исчез. Пробирка с кровью для проведения контрольной экспертизы вдруг исчезла. Бесследно. Так что вопрос: «А был ли укольчик?» навеян вовсе не психотропным веществом.

Ну и, наконец, главное. По официальной, «героической» версии экс-директора Службы информации и безопасности, его «кололи» на компромат против лидера ПКРМ Владимира Воронина. Одновременно Решетников заявил, что под воздействием все того же «психотропного вещества», которое то ли было, то ли не было введено в хрупкий организм вчерашнего «разведчика» его заодно заставили подписать долговые расписки на имя некоего Олега Нирка. Пикантно, что этот Нирка состоит в Решетниковым в родственных отношениях: он его фин. Не многовато ли для одного похищения? – и компромат на Воронина, и долговые расписки на крупные суммы.

И вот тут возникает вопрос: не является ли вся эта полузабытая история вовсе не политической, как нас пытался убедить Решетников, а банальной бизнес-разборкой? Взял на себя коммерческие обязательства, получил под выполнение деньги, не выполнил, предъявили счет. И все. И никакой политики, никакого героизма в стиле фильмов о героях-подпольщиках, никакой, так сказать, гайдаровщины.

Время показало, что Артур Решетников, мягко говоря, не Мальчиш-Кибальчиш, который так и не выдал врагам военную тайну. А – наоборот – Мальчиш-Плохиш, продавшийся за бочку варенья и корзину печенья. В денежном, естественно, эквиваленте.

Качество любого человека проявляется в сложные минуты, в экстремальных ситуациях. Решетников 7 апреля 2009 года ничем героическим не запомнился, что бы он сам об этом дне ни вспоминал. Ну а после – известное дело: предал людей, благодаря которым, начиная с юного возраста занимал высокие государственные посты. Продал команду, которая привела его в парламент, что и сделало его привлекательным для инвестиций. Решетникову не стоит обольщаться: покупателей интересовал не он как личность, они оценивали не его способности. Покупали его мандат, принадлежащий вовсе не ему, а партии, по списку которой он прошел в парламент. Купили. Ну, теперь, может, хоть с долговыми расписками разберется?"