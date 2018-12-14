Евросоюз признал фейковые новости «стратегическим вызовом» для демократических систем ...

Прошедший в Брюсселе саммит Евросоюза определил, что намеренное и массовое распространение ложных (фейковых) новостей является стратегическим вызовом для демократических систем.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 14 декабря, заявлении участников двухдневного саммита Европейского Союза в Брюсселе, - сообщает Deutsche Welle.

Отдельный раздел документа посвящен дезинформации, которую главы государств и правительств стран ЕС назвали частью гибридных военных операций. Они призвали к "неотложным и решительным" ответным действиям на национальном и общеевропейском уровнях. Подобный ответ должен в полной мере уважать фундаментальные права человека, подчеркивается в документе.

Еврокомиссия 5 декабря представила план борьбы с дезинформацией. Его основная цель - защитить от попыток вмешательства извне в выборы в Европарламент в мае 2019 года, а также в выборы в ряде стран ЕС в 2020 году. Неделю спустя Европарламент назвал противостояние киберугрозе, исходящей от России, одним из главных приоритетов ЕС на 2019 год наряду с борьбой против терроризма и нелегальной миграции.

Россия в нынешнем заявлении участников саммита не упоминается. При этом ряд лидеров ЕС особо выделили значимость темы, приведя в качестве примера попытку хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрету химоружия в Гааге. Нидерланды обвиняют российских шпионов в попытке кибератаки, которую удалось предотвратить.

Весной 2018 года Еврокомиссия уже представила ряд мер противодействию фейкам. Тогда Брюссель провел переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке. В октябре Google, Facebook, Twitter и Mozilla подписали кодекс поведения. С января 2019 года, компании каждый месяц будут должны публиковать отчеты о выполнении своих обязательств, в числе которых - обеспечение прозрачности политической рекламы, закрытие фейковых аккаунтов и маркировка сообщений, распространяемых ботами.