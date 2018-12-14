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Генпрокуратура России отказала Путину

Опубликовано : 14 декабрь 2018 г. 20:46 | Просмотров: 789 | Категория: Мир

Просьба президента России Владимира Путина о перепроверке приговора в отношении 77-летнего правозащитника Льва Пономарева не была удовлетворена Генеральной прокуратурой.

Генпрокуратура не усмотрела нарушений в аресте Пономарева на 16 суток из-за поста в Facebook. Перепроверить такое решение суда ранее поручил Владимир Путин после встречи с членами Совета по правам человека.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, Генпрокуратура России провела проверку дела руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, которого арестовали за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста, и пришла к выводу, что правозащитник нарушил порядок организации публичного мероприятия.

«Установлено, что 25 октября Лев Пономарев в социальной сети Facebook на открытой странице с количеством подписчиков 8 745 человек призвал граждан принять участие в публичном мероприятии на Лубянской площади в Москве 28 октября», - отмечается в документе.
Генпрокуратура также сообщила, что соответствующая акция не была согласована с мэрией Москвы, которая в итоге разрешила проведение митинга в другом месте.

«Таким образом, Пономарев нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия», - подчеркивается в пресс-релизе Генпрокуратуры по итогам дополнительной проверки этого дела после обращения Владимира Путина.

11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру внимательнее разобраться в деле правозащитника Льва Пономарева, который отбывает 16-дневный арест по обвинению в призывах к несогласованной акции.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Поводом к этому стало размещенное на личной странице Пономарева в "Фейсбуке" заявление группы активистов "Родительская сеть" по поводу планировавшейся на 28 октября акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ в Москве.


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