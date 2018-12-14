Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты ...

По утверждению Додона, за последние дни он якобы получил несколько тысяч обращений с призывами создать народное движение – так называемую «президентскую гвардию».

Об этом Додон заявил в пятницу в эфире контролируемого им телеканала NTV Moldova по поводу возможного очередного его отстранения от должности.

«Председатель парламента каждый день грозится снять меня, поэтому люди уже просят меня создать народное движение. И я хочу сказать, что есть большая вероятность, что в ближайшее время я поддержу эту инициативу людей, которые хотят поддержку президента превратить в народное движение», - заявил Додон.

В этой связи он даже дал слово, что после парламентских выборов таких ситуаций больше не потерпит, объяснив, что до сих пор он терпел «ради стабильности» и «чтобы не сняли Партию социалистов с выборов.

«Если кто-то попытается через КС или другие инструменты посягнуть на институт президентства, я обещаю, что мы будем выходить на улицы. Всё, Рубикон пройден! Эти полтора года, ради стабильности и во избежание ситуации как на Украине, ради того, чтобы не сняли с выборов Партию социалистов, которая является пропрезидентской партией и которая может победить на выборах, мы это не то чтобы терпели, а были внимательны, осторожны и не поддавались на провокации. Но после выборов мы больше этого терпеть не будем. Скорее всего, создадим это народное движение и будем отстаивать право граждан РМ на легитимную власть, легитимного президента и, я думаю, что у нас будет массовая поддержка», - отметил занимающий должность президента Игорь Додон.

Ранее уже сообщалось, что 10 декабря было принято решение об очередном уже ставшим привычным для Додона отстранении от должности на несколько минут, пока и.о. президента, спикер парламента Андриан Канду подпишет законы, которые Додон отказывался промульгировать.

Речь идет о новом Кодексе о телерадиовещании, законе о продаже территории бывшего Республиканского стадиона посольству США, переименовании праздника 9 мая в День Европы, а также закона, создающего Генеральный инспекторат карабинеров.

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые, Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерых министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.

Затем, это же повторилось и 24 сентября 2018 года, когда надо было привести к присяге очередных министров в кабинете Павла Филипа.