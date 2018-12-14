МЕНЮ
Twitter
﻿ 60
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:23  

Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты

14.12.2018  

Генпрокуратура России отказала Путину

14.12.2018  

Евросоюз признал фейковые новости «стратегическим вызовом» для демократических систем

14.12.2018  

ПКРМ напомнила загадочные детали похищения Решетникова

14.12.2018  

Кума олигарха Плахотнюка стала судьей Конституционного суда

14.12.2018  

Додону пригрозили штрафом
все новости

Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты

Опубликовано : 15 декабрь 2018 г. 08:23 | Просмотров: 1536 | Категория: Власть

Перетерпевший пять унизительных отстранений занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что шестого раза он не потерпит.

По утверждению Додона, за последние дни он якобы получил несколько тысяч обращений с призывами создать народное движение – так называемую «президентскую гвардию».

Об этом Додон заявил в пятницу в эфире контролируемого им телеканала NTV Moldova по поводу возможного очередного его отстранения от должности.

«Председатель парламента каждый день грозится снять меня, поэтому люди уже просят меня создать народное движение. И я хочу сказать, что есть большая вероятность, что в ближайшее время я поддержу эту инициативу людей, которые хотят поддержку президента превратить в народное движение», - заявил Додон.

В этой связи он даже дал слово, что после парламентских выборов таких ситуаций больше не потерпит, объяснив, что до сих пор он терпел «ради стабильности» и «чтобы не сняли Партию социалистов с выборов.

«Если кто-то попытается через КС или другие инструменты посягнуть на институт президентства, я обещаю, что мы будем выходить на улицы. Всё, Рубикон пройден! Эти полтора года, ради стабильности и во избежание ситуации как на Украине, ради того, чтобы не сняли с выборов Партию социалистов, которая является пропрезидентской партией и которая может победить на выборах, мы это не то чтобы терпели, а были внимательны, осторожны и не поддавались на провокации. Но после выборов мы больше этого терпеть не будем. Скорее всего, создадим это народное движение и будем отстаивать право граждан РМ на легитимную власть, легитимного президента и, я думаю, что у нас будет массовая поддержка», - отметил занимающий должность президента Игорь Додон.

Ранее уже сообщалось, что 10 декабря было принято решение об очередном уже ставшим привычным для Додона отстранении от должности на несколько минут, пока и.о. президента, спикер парламента Андриан Канду подпишет законы, которые Додон отказывался промульгировать.

Речь идет о новом Кодексе о телерадиовещании, законе о продаже территории бывшего Республиканского стадиона посольству США, переименовании праздника 9 мая в День Европы, а также закона, создающего Генеральный инспекторат карабинеров.

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые, Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерых министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.

Затем, это же повторилось и 24 сентября 2018 года, когда надо было привести к присяге очередных министров в кабинете Павла Филипа.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты

Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты ...

Просмотров: 1531
ПКРМ напомнила загадочные детали похищения Решетникова

ПКРМ напомнила загадочные детали похищения Решетникова ...

Просмотров: 3418
Кума олигарха Плахотнюка стала судьей Конституционного суда

Кума олигарха Плахотнюка стала судьей Конституционного суда ...

Просмотров: 1849
Додону пригрозили штрафом

Додону пригрозили штрафом ...

Просмотров: 756
Евросоюз намерен принудить молдавские власти провести честные и справедливые выборы

Евросоюз намерен принудить молдавские власти провести честные и справедливые выборы ...

Просмотров: 727
Виновный в краже миллиарда станет членом Счетной палаты

Виновный в краже миллиарда станет членом Счетной палаты ...

Просмотров: 7981
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7737
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30406
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30416
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9335
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Просмотров: 92830
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63671
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 45697
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19540
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 18862
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17508
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Просмотров: 16158
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15210
ВЛАСТЬ
Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты

Додон объявил дату выхода своих сторонников на протесты

14.12.2018  ПКРМ напомнила загадочные детали похищения Решетникова
14.12.2018  Кума олигарха Плахотнюка стала судьей Конституционного суда
14.12.2018  Додону пригрозили штрафом
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка
27.11.2018  Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (79)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker