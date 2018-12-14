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В Киеве создана Православная церковь Украины

Опубликовано : 16 декабрь 2018 г. 11:34 | Просмотров: 188 | Категория: Мир

Созданная в субботу в Киеве независимая от Московского патриархата церковь будет называться Православная уерковь Украины.

Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

О названии новосозданной церкви сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

«Официальное название согласно уставу — Православная церковь Украины», — написал он. Пресс-секретарь также уточнил, что корректной относительно новой церкви будет также название УПЦ, но без приставки МП, что означает «Московский патриархат». «Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)», — добавил он.

Официальный титул предстоятеля новой церкви будет звучать как «митрополит Киевский и всея Украины».

Русская православная церковь уже назвала новую церковь «раскольнической», не признав итоги объединительного собора.

В объединительном соборе приняли участие 190 человек, большинство из которых относятся к УПЦ Киевского патриархата. Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви, им стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен будет вручить ему томос об автокефалии.

 


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