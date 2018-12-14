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Украинский пограничник застрелился на границе с Молдовой

Опубликовано : 17 декабрь 2018 г. 10:12 | Просмотров: 582 | Категория: Мир

Во время несения службы на молдо-украинском участке границы исчез контрактник пограничных войск Украины, которого впоследствии нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Как говорится в сообщении полиции Одесской области, сержант контрактник пограничных войск 1995 года рождения, который 16.12.2018 в 06 час. 30 мин., «находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Словяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить и скрылся в неизвестном направлении».

Отмечалось, что при себе он имел АКС-74 и 120 патронов к нему, а также спецснаряжение. Кроме этого, он также был одет в военную форму.

Через несколько часов спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян написал на своей странице в Facebook, что пропавшего пограничника нашли мертвым.

«В результате многочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. Из предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной предполагаемого суицида стали семейные неурядицы военнослужащего», - рассказал он.


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