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Инициатива Плахотнюка оказалась банальным воровством бюджетных денег

Опубликовано : 17 декабрь 2018 г. 10:27 | Просмотров: 2035 | Категория: Власть

Введенное по инициативе олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка уменьшение в два раза ставки НДС для кафе и ресторанов имела целью сократить бюджетные поступления.

После сокращения вдвое поступлений от НДС, цены абсолютно не уменьшились. Более того, разница от уменьшения налога поступает напрямую владельцу заведения.

Главный редактор агентства OMEGA Александр Петков привел в качестве примера чеки на одну и ту же бутылку воды, проданную в феврале и декабре в Кишиневском аэропорту, принадлежащем основному обвиняемому в краже миллиарда Илану Шору.

Декабрьский чек указывает, что ставка НДС снизилась ровно вдвое, по сравнению с февральской. В то же время, после снижения налога, отпускная цена осталась на прежнем уровне.

«Разница идет в карман Шору, вместо того, чтобы пополнять бюджет. И это только на примере цены бутылки воды! Все это результат «гениальной» политики эффективного менеджера по имени Плахотнюк», - резюмировал Петков.

Так называемая «налоговая реформа» была инициирована в июле 2018 олигархом и лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком. По его инициатве, для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса была снижена ставка НДС с 20% до 10%.


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