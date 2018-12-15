Власти продолжают затягивать суд над основным обвиняемым в хищении миллиарда долларов ...

Суд над основным обвиняемым в хищении миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илана Шора был вновь перенесен, теперь уже на 21 января будущего года.

Намеченное на 17 декабря заседание Кагульской Апелляционной палаты было в очередной раз перенесено по причине непредставления результатов финансово-экономической экспертизы.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с коррупцией Анастасия Михэлачану, результаты экспертизы не были представлены Национальным центром судебной экспертизы.

Проведение финансово-экономической экспертизы было затребовано адвокатами Шора 19 сентября.

Судебное заседание по делу Шора систематически откладывается властями, что позволяет делать выводы о скрытой поддержке, которой пользуется Шор, несмотря на то, что он уже приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы.

Примечательно, что несмотря на свой статус осужденного судом первой инстанции, Шор свободно передвигается не только по стране, но и по миру. В августе, получив разрешение судьи, он вылетел в Израиль, где он был замечен на дне рождения. Суд посчитал возможным предоставить основному обвиняемому по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы возможность подлечиться. Несмотря на то, что разрешение на выезд «для лечения» закончилось 19 августа, 20 августа Шор не явился на заседание 2по состоянию здоровья».

Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года.