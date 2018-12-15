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Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции

Опубликовано : 18 декабрь 2018 г. 22:34 | Просмотров: 439 | Категория: Криминал

(ВИДЕО) Подполковник полиции Юрий Еризану, о котором сообщалось, что в самом начале своей карьеры он забил до смерти своего односельчанина, снялся в имиджевом ролике ко Дню полиции.

Видеоролик распространен Национальным инспекторатом полиции под девизом «Всегда и везде!».

Еризану в этом ролике отведена одна из центральных ролей начальника, кивком головы отдающего приказ своим подчиненным идти на помощь простым гражданам.

Примечательно, что у самого Еризану далеко не самая безупречная репутация. Ранее сообщалось о скрытой биографии «оборотня в погонах» подполковника полиции Юрия Еризану. В частности, известно, что он был соучастником убийства, а преступление с его участием позже было «замято».

Речь идет о преступлении, совершенном 11 февраля 2000 года в селе Чигырлень, ныне Яловенского района, когда трое молодых полицейских Юрий Еризану, Геннадий И. и Ион У. ворвались во двор жителя села Контантина Чупак. По свидетельствам односельчан все полицейские были пьяны. Все происходило ночью, после 21 часа. Родители ушли в гости, а дома находились только трое из пятерых детей, младшему из которых было всего 8 лет.

Позже, найдя Константина Чупак в гостях у его родственников, полицейские схватили его и отвели в участок.

Как вспоминает вдова Чупака - Мария, ее мужа изрядно избили, а затем отпустили. «Но эти двое, Гена и Юра (Еризану - Ред.) догнали его и начали избивать ногами, как собаку, переломав все кости. Он был весь черный от побоев.  Затем, выбросили его у памятника в центре села (памятник воинам ВОВ - Ред.)», - вспоминает вдова.

Константин прожил еще часа полтора после избиения полицейскими. В 11 часов ночи он скончался там же на улице, где его выбросили полицейские Еризану и его сослуживец.  

Тогда, случай возмутил все село, а Еризану, вместе с другими «стражами порядка», скрылись той же ночью. Приехавшие по вызову оперативники из Яловен лишь зафиксировали происшествие. Следствие «спустили на тормозах».

Односельчанину ныне уже подполковника полиции Юрия Еризану, забитому до смерти и выброшенному умирать на улице, было всего 45 лет…




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