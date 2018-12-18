Евросоюз запрещает одноразовую пластиковую посуду ...

Представители стран ЕС и Европарламента согласовали детали запрета одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования.

Как сообщает Deutsche Welle, в Евросоюзе достигнута договоренность о запрете одноразовых пластиковых тарелок и столовых приборов, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий из пластика разового пользования.

«Большой шаг в борьбе против загрязнения пластиковыми отходами», - написала в Твиттере представитель председательствующей в ЕС Австрии, министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кёстингер.

Целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы которым уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Через пять лет после вступления данных правил в силу пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками. Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, в частности влажные салфетки, в обязательном порядке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

В конце октября за соответствующее предложение Еврокомиссии проголосовал Европарламент. По планам, к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объема мусора на пляжах.