АНОНС: Священники Московского патриархата являются членами партии Плахотнюка
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Накануне парламентских выборов, правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка подчинены не только структуры центральной и местной власти, но и приходы Митрополии Молдовы, входящей в Русскую православную церковь.
Часть священников являются даже членами Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.
Продолжение - в следующих выпусках…
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