День рождения Бандеры стал официальным праздником в Украине ...

Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщает УНИАН, за это решение после нескольких попыток проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале. Постановлением предусматривается торжественно отметить на государственном уровне ряд памятных дат и юбилеев, проведение которых должен обеспечить Кабинет министров.

В частности, будет отмечаться 1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого, великого князя Киевской Руси (1019 г.); 400 лет со времени выхода "Грамматики" Мелетия Смотрицкого - первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции (1619 г.); 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой украинское войско одержало победу над российским (7 июля - 9 июля 1659г.).

Согласно решению властей Украины, 1 января будут отмечаться 110 лет со дня рождения Степана Бандеры, который считается официальным Киевом, как ведущий деятель и теоретик украинского национально-освободительного движения.

В годы Второй мировой войны Бандера воевал на стороне нацистской Германии в войне против Советского Союза. Возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН). В 1959 году был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.