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Евросоюз отмечает резкий рост запросов на убежище от граждан Молдовы

Опубликовано : 19 декабрь 2018 г. 17:33 | Просмотров: 268 | Категория: Власть

Еврокомиссия утвердила Второй отчет по механизму отмены визового режима в отношении стран Восточного партнерства и Западных Балкан, которые пользуются безвизовым режимом с Евросоюзом.

В отношении Молдовы в Отчете указывается на резкий рост запросов убежища в Евросоюзе со стороны молдавских граждан. В частности, количество заявлений на убежище от граждан Молдовы в первой половине 2018 года по сравнению с таким же периодом предыдущего года выросло более чем вдвое, на 128 %. Если в прошлом году подобных прошений от граждан Молдовы было 730, то в 2018 году Евросоюз получил уже 1665 прошений об убежище.

Кроме того, Европейская комиссия видит угрозу в утвержденной по инициативе олигарха Владимира Плахотнюка схеме «гражданство за деньги».

«В ноябре 2018 года Молдова запустила схему гражданства для инвесторов, которая должна тщательно контролироваться, поскольку она может создавать риски миграции и безопасности. Следовательно, должны применяться соответствующие меры и проверки безопасности», - отмечается в Отчете.

В выводах Отчета Еврокомиссия требует от властей Молдовы «принять срочные меры для обеспечения безотлагательного выполнения задачи борьбы с коррупцией».


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