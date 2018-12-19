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Додон освятил себе резиденцию

Опубликовано : 19 декабрь 2018 г. 18:06 | Просмотров: 301 | Категория: Власть

(ФОТО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон провел процедуру освящения недавно отремонтированной Турцией резиденции президента.

Церковный обряд совершали с вином и калачами, а советники Додона стояли рядом, держа  свечи и молясь. Судя по представленному Додоном фототчету, был освящен и его рабочий кабинет.

Службу проводил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. «У Молдовы есть будущее!», - восторженно написал в соцсетях по этому поводу Додон.

Согласно действующему законодательству, религиозные культы в Молдове отделены от государства.


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