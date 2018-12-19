Додон освятил себе резиденцию
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(ФОТО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон провел процедуру освящения недавно отремонтированной Турцией резиденции президента.
Церковный обряд совершали с вином и калачами, а советники Додона стояли рядом, держа свечи и молясь. Судя по представленному Додоном фототчету, был освящен и его рабочий кабинет.
Службу проводил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. «У Молдовы есть будущее!», - восторженно написал в соцсетях по этому поводу Додон.
Согласно действующему законодательству, религиозные культы в Молдове отделены от государства.
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