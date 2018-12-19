Додон освятил себе резиденцию ...

Церковный обряд совершали с вином и калачами, а советники Додона стояли рядом, держа свечи и молясь. Судя по представленному Додоном фототчету, был освящен и его рабочий кабинет.

Службу проводил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. «У Молдовы есть будущее!», - восторженно написал в соцсетях по этому поводу Додон.

Согласно действующему законодательству, религиозные культы в Молдове отделены от государства.