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Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии

Опубликовано : 19 декабрь 2018 г. 18:37 | Просмотров: 294 | Категория: Мир

Президент США Дональд Трамп приказал вывести войска из Сирии и заявил о победе над группировкой «Исламское государство».

«Мы победили ИГИЛ, это была единственная причина оставаться там во время президентства Трампа», - написал он в Твиттере, вскоре после того, как телекомпания Си-эн-эн сообщила, что Вашингтон планирует "полный и быстрый" вывод войск.

Решение о выводе войск США из Сирии подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Пять лет назад ИГИЛ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы не означают конца глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании», - отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Уже известно, что помимо военных Сирию покинут и сотрудники Государственного департамента, которые должны отправиться домой в течение ближайших суток. Вывод войск займет от 60 до 100 дней, а завершится он после завершения последней операции против оставшихся отрядов ИГИЛ.
В состав военного контингента США в Сирии входит около 2 тыс. человек.


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