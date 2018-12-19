Евросоюз опровергает отчеты молдавских властей о борьбе с отмыванием денег и оргпреступностью ...

Доводы правящего в Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка о том, что одновременно с осуждением Вячеслава Платона пресечен феномен отмывания российских денег через Молдову полностью опровергнуты в последнем докладе Еврокомиссии по ситуации в странах Восточного партнерства и Западных Балкан.

Как отмечается во Втором отчете Европейской комиссии по механизму отмены визового режима в отношении стран Восточного партнерства и Западных Балкан, которые пользуются безвизовым режимом с Евросоюзом, молдавские организованные преступные группировки продолжают представлять серьезную угрозу для безопасности стран Евросоюза.

Особенно обращает на себя внимание тот факт, что в условиях растиражированного молдавскими властями «пресечения феномена отмывания через Молдову российских денег рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном», этот феномен остается основным фактором риска.

Судя по Отчету Еврокомиссии, власти Молдовы скрывают истинную ситуацию, поскольку обвиненный в отмывании российских денег Платон находится под стражей еще с августа 2016 года, не имея какой-либо возможности влиять на указанные процессы.

«Русскоязычные организованные преступные группировки используют Молдову как транзитную страну для отмывания денег и их перевода в ЕС. Основными факторами риска, связанными с терроризмом, являются использование молдавской территории в качестве транзитной зоны для ближневосточных зон конфликта, радикализация и наемничество на востоке Украины», - подчеркивается в последнем докладе Еврокомиссии по ситуации в странах восточного партнерства и Западных Балкан.

В Отчете отмечено, что основные сферы деятельности молдавских преступных группировок «охватывают преступления против собственности, незаконную торговлю табаком, незаконный оборот наркотиков (героин), акцизное мошенничество, мошенничество с использованием карточных платежей и отмывание денег».

Примечательно, что Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и по особым делам, возглавляемая одним из приближенных к олигарху и лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку Николаем Китороагэ еженедельно рапортует об очередных «разоблачениях» именно в тех сферах, которые отмечены в докладе Европейской комиссии.