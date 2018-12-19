На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о Петрове и Боширове ...

Как сообщает Meduza, за полтора часа до начала мероприятия Доброхотов написал в твиттере, что его не пускает Федеральная служба охраны (ФСО), несмотря на предварительно проведенную аккредитацию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что на конференцию допустили 99,9% желающих. По словам Пескова, не пустили «людей с определенными заболеваниями и судимостью».

В январе 2018 года Доброхотова уже не пускали на Гайдаровский форум по требованию ФСО, которая, по мнению журналиста, включила его в «черный список».

Как известно, в 2018 году The Insider совместно с Bellingcat выпустили серию расследований о сотрудниках ГРУ "Александре Петрове" и "Руслане Боширове", ставшими основными фигурантами дела об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрпаля и его дочери Юлии.