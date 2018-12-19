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На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о Петрове и Боширове

Опубликовано : 20 декабрь 2018 г. 10:58 | Просмотров: 246 | Категория: Мир

Главного редактора The Insider Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Как сообщает Meduza, за полтора часа до начала мероприятия Доброхотов написал в твиттере, что его не пускает Федеральная служба охраны (ФСО), несмотря на предварительно проведенную аккредитацию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что на конференцию допустили 99,9% желающих. По словам Пескова, не пустили «людей с определенными заболеваниями и судимостью».

В январе 2018 года Доброхотова уже не пускали на Гайдаровский форум по требованию ФСО, которая, по мнению журналиста, включила его в «черный список».

Как известно, в 2018 году The Insider совместно с Bellingcat выпустили серию расследований о сотрудниках ГРУ "Александре Петрове" и "Руслане Боширове", ставшими основными фигурантами дела об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрпаля и его дочери Юлии.  


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