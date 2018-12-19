Додон готов перенести посольство Молдовы в Иерусалим ...

В ходе своего официального визита в Израиль занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон пообещал, что власти Молдовы рассмотреть вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим «со всей серьезностью».

Об этом говорится в пресс-релизе Евро-Азиатского Еврейского Конгресса по итогам встречи Додона с президентом Конгресса Михаилом Мирилашвили.

«В ходе встречи, президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили затронул вопрос о переносе посольства Молдовы в Иерусалим. Игорь Додон ответил, что данный вопрос будет со всей серьезностью рассмотрен руководством страны», - отмечается в пресс-релизе.

Иерусалим объявлен столицей Израиля в январе 1950 года, после чего Израиль перевел в его западную часть государственные учреждения. 30 июля 1980 года Израиль назвал Иерусалим своей "единой и неделимой столицей". Несмотря на это, 20 августа 1980 года Совет безопасности ООН утвердил Резолюцию № 478, отвергнув право Израиля на Восточный Иерусалим, и призвал страны - члены ООН вывести свои диппредставительства из города.

Вопрос о переносе посольств в Иерусалим поднялся с новой силой после того, как 14 мая этого года решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме было открыто посольство США в Израиле.

В свою очередь, Евросоюз выразил серьезную озабоченность в связи с решением США и его последствиями, отмечая, что вопрос о статусе Иерусалима как будущей столицы обоих государств должен быть урегулирован на переговорах.

Россия, чьим экспонентом в Молдове является Додон, отказалась от переноса своего посольства «до тех пор, пока Израиль и Палестина не уладят свои двусторонние отношения».

Дипломатические отношения между Государством Израиль и Республикой Молдова установлены 22 июня 1992 года.