Украинскую православную церковь Московского патриархата обязали изменить свое название ...

Верховная Рада Украины утвердили закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

Во время заседания, перед Верховной Радой собрались на митинг-молебен более тысячи представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, которые протестовали против переименования.

Как сообщает «Украинская правда», согласно документу, религиозная организация (объединение), которая является частью другой структуры, руководящий центр которой находится в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии отображать соответствующую принадлежность.

В частности, как отметили в своих выступлениях народные депутаты, УПЦ МП должна изменить название на Русская православная церковь в Украине.

Также они высказывали мнение о том, что представители российской церкви не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий, в частности, чтобы не передавать агрессору информацию об украинских войсках.

В документе сообщается, что целью закона является обеспечение государственной безопасности и суверенитета Украины, а также обеспечение общества полной и достоверной информации.

В ноябре предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» в Украине.

15 декабря в Украине была учреждена новая православная церковь под покровительством Константинопольского патриархата. Она будет официально называться Украинской православной церковью. Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко представил его как митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Также после избрания нового главы УПЦ глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий официально утратил титул митрополита Киевского.