Судьи посчитали недостаточно жестким наказание за карикатурное «покушение» на Плахотнюка ...

Апелляционная палата Кишинева удовлетворила запрос прокуратуры и вынесла более суровые наказания для тех, кто якобы совершил покушение на лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка в апреле 2017 года.

Самое строгое наказание вынесено Валерию Заболотному, главе молдавского филиала Фонда поддержки ветеранов и инвалидов в области спорта IFAVIS, основанного Григорием Карамалаком, известным в криминальном мире, как «Болгар». Заболотному был увеличен срок заключения до 23 лет, на три года больше, чем определил суд первой инстанции.

Приближенному Заболотного - Степану Кирову вместо 8 лет присудил 13 лет лишения свободы, Дмитрию Шевченко - 13 лет вместо 11-ти, Ивану Кожокарю - 12 вместо 5, Игорю Мельнику - 14 лет вместо 6, Василию Драгуля - 11 лет вместо 3.

Последние трое были оправданы за покушение на убийство, но были признаны виновными по обвинению в незаконном пересечении границы, в незаконной перевозке и хранении боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемые планировали расстрелять из гранатометов здание бизнес-центра GBC, когда там будет находиться Владимир Плахотнюк.

Примечательно, что приговор выносила судья Оксана Робу, ранее неоднократно обвиненная в вынесении заказных политических решений. Робу также является фигурантом журналистских расследований в связи с утаиванием элитной собственности. Как известно, Робу владеет элитной недвижимостью в Кишиневе и автомобилем Mercedes-Benz G-класса. Робу также известна тем, что в 2014-ом освободила из-под ареста наркоторговца Ф. Романски. По мнению судьи Робу, Романски хранил наркотики «в личных целях».

Ранее уже сообщалось, что в апреле 2017 года глава МВД Украины и глава полиции провели брифинг о предотвращении покушения на некоего «бывшего вице-премьера Молдовы Приходько», который спустя час оказался «самым большим олигархом Молдовы Владимиром Плахотнюком». Сразу после этого в Генпрокуратуре Молдовы сообщили, что в Молдове и Украине задержали 17 человек по делу о покушении на лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

Тогда же, украинские адвокаты сообщили изданию Newsmaker, что все детали дела указывают на его постановочный характер.

Примечательно, что вся история с так называемым «предотвращенным заказным убийством Плахотнюка» вызвала исключительно насмешки. После появления этой новости, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк был открыто обвинен в социальных сетях в инсценировке собственного покушения.