Путин обещал жениться
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Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своем намерении жениться, «как порядочный человек».
Об этом он заявил в ходе проведенной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из российских журналистов.
«Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать», - ответил Путин журналисту, предварительно поинтересовавшись, если тот состоит в браке. «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему», - сыронизировал российский президент, получив утвердительный ответ журналиста.
Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе.
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