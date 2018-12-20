Путин обещал жениться ...

Об этом он заявил в ходе проведенной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из российских журналистов.

«Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать», - ответил Путин журналисту, предварительно поинтересовавшись, если тот состоит в браке. «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему», - сыронизировал российский президент, получив утвердительный ответ журналиста.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе.