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Додон создает альтернативу своей же Партии социалистов

Опубликовано : 21 декабрь 2018 г. 00:07 | Просмотров: 173 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о создании «народного движения в поддержку президента».

Об этом он объявил на проведенной в четверг пресс-конференции.

Мотивируя свое решение, он сообщил, что решил ответить согласием «на тысячи обращений граждан о создании народного движения в свою поддержку».

Додон рассказал, что получил  тысячи сообщений с призывом принять более конкретные меры: выйти на протест, заблокировать деятельность правительства, перекрыть дороги и пр. В этой связи он отметил, что отказывался от подобных предложений, не желая «дестабилизации».

«Но я думаю, что хватит. Сегодня мы переходим Рубикон. Дальше подобное недопустимо. Поэтому я решил согласиться с инициативой граждан создать народное национальное движение, которое будет называться “Сильный президент – сильное государство”. Оно будет представлено в каждом районе, в каждом населенном пункте. Все те, кто мне писали – я принимаю ваше предложение, и предлагаю вам создать это национальное движение для защиты государственности и наших принципов», - заявил Додон, объявляя о создании своего нового движения «снизу».

По его словам, это движение будет создано уже в течение месяца, а во второй половине января он пригласит районных лидеров движения, чтобы обсудить дальнейшие действия.

«Мы создаем национальное движение и будем вместе с гражданами решать, как поступать дальше. Они ждут, и я отвечаю согласием на их призыв. Другого выхода у нас нет», - добавил Додон.

Додон подчеркнул, что именно с представителями этого нового движения, а не с Партией социалистов он обсудит возможность своего участия в предстоящих парламентстких выборах.

В то же время, он ничего не сообщил о дальнейшей судьбе фактически возглавляемой им Партии социалистов, ее роли после создания нового «национального движения», а также почему она не справляется с задачей по «защите президента».

После того, как Додон занял должность президента в декабре 2016 года, он формально отказался от должности председателя Партии социалистов.


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